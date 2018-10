En clôture de la 8e journée de Liga, le FC Barcelone a de nouveau concédé le match nul, sur la pelouse de Valence (1-1), et a perdu sa place de leader au profit du Séville FC. En partie responsable sur le but d’Ezekiel Garay dès la deuxième minute de jeu, le défenseur blaugrana Gerard Piqué a poussé un coup de gueule après la rencontre, dans des propos relayés par Sport. Il estime qu’il est trop souvent la cible des critiques ces dernières semaines.

« Il y a beaucoup de gens qui espèrent que je fasse une erreur. C’est à la mode de dire que c’est la faute de Piqué à chaque fois qu’on encaisse un but. Et pas seulement à Madrid, c’est aussi le cas à Barcelone. J’ai parfois été très critique envers la presse, et aujourd’hui, certains se vengent. Ça leur fait plaisir, ça les met en lumière. Mais c’est normal, c’est le jeu. Ils peuvent s’en délecter, mais ils devraient sortir de leurs caves et profiter du soleil. Beaucoup m’attendent et veulent me tomber dessus », a-t-il déclaré, passablement énervé.