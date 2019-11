Footballeur de haut niveau, homme d’affaires et fan de Nutella à temps plein. Gerard Piqué est un homme très occupé. En plus de son activité déjà très exigeante de joueur du FC Barcelone, il s’occupe de plusieurs entreprises via le groupe Kosmos, et gère ainsi son club, le FC Andorra, ainsi que l’organisation de la nouvelle Coupe Davis, entre autres. Dans un entretien accordé à El Pais, le Catalan est revenu sur son emploi du temps surchargé.

« Je dors à peine quatre ou cinq heures. Il me manque du temps pour tout faire. Au club, ils ont compris ça et il n’y a pas de problème. J’utilise mon temps libre pour faire ce qui me plaît », a confié le numéro 3 du FC Barcelone, pas toujours brillant cette saison. Peut-être aurait-il besoin de quelques heures de sommeil supplémentaires...