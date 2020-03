Ce samedi se déroulait LaLiga Santander Fest, événement qui réunissait artistes et footballeurs pour récolter des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus. Parmi les invités se trouvait le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué. L’intéressé s’est réjoui du comportement des différents acteurs face à cette situation inédite.

« Ce n’est pas facile, mais nous allons nous en sortir ensemble. Nous vivons une situation très difficile et faire quelque chose comme ce que fait la Liga nous rend très fiers. Non seulement les joueurs, mais aussi les clubs et les supporters. Tout le monde peut apporter son aide et nous sommes heureux de participer à une telle initiative. Il est important de différencier la rivalité, des derbies, du Clasico, et de voir que lorsque les gens ont besoin de nous, nous sommes tous unis, et c’est admirable. Cela vous rend fier de faire partie de cette famille de la Liga, » a ainsi confié Piqué. Une belle déclaration en ces temps difficiles...