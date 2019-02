Au sortir du nul sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais mardi soir (0-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions), Gerard Piqué a été invité à s’exprimer en zone mixte au sujet des polémiques liées à l’arbitrage de la récente finale de Coupe d’Espagne de basket ball remportée par le FC Barcelone aux dépens du Real Madrid. Et le défenseur du Barça, qui n’a pas sa langue dans sa poche, n’a pas hésité à tailler l’éternel rival madrilène.

« Les arbitres se sont trompés en faveur du Real Madrid puis en faveur du Barça. Et ensuite, il y a tout ce bruit qui est venu de Madrid au sujet des arbitres. Si ces derniers ne s’étaient pas trompés du tout, le Barça aurait gagné le match bien avant. Le reste, ce n’est que du bruit pour faire de l’ombre au Barça qui a remporté la Coupe. C’est toujours comme ça. Ensuite, ils vont au Calderon (sic), sont aidés par l’arbitre et on ne les entend plus. Heureusement qu’ils n’ont pas plus d’équipes omnisports, parce que sinon il faudrait les entendre se plaindre en hockey, en handball... C’est leur stratégie depuis toujours. Je suis très fier des gladiateurs qui ont gagné cette Coupe sans être les favoris », a-t-il lâché, relayé par As. C’est ce qu’on appelle un coup de gueule !