Sous contrat jusqu’en 2020 au Barça, Ernesto Valverde dispose d’une clause lui permettant de quitter le club l’été prochain. Souvent interrogé à ce sujet, l’entraîneur des Blaugranas reste évasif. « J’ai un contrat avec le Barça, a indiqué le tacticien espagnol, il est vrai que le contrat est d’une durée de deux ans, plus une en option, et qu’à la fin de la saison nous devons décider de la suite. On verra cela plus tard, nous ne sommes pas encore à la moitié de la saison. Je ne dis pas que je dois décider seul, il existe un contrat signé et nous respecterons les avis des deux parties. »

Ce qui est certain, c’est que de nombreux joueurs ne veulent pas le voir quitter son poste. C’est le cas de Gérard Piqué. Les propos du défenseur central sont relayés par Marca. « Cela est sa décision et on la respectera car il est l’entraîneur. Nous serions enchantés de continuer avec lui. Il a fait un travail magnifique. La gestion qu’il a mise en place avec son naturel et son calme a donné des résultats et a montré que ça fonctionnait ».