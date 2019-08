À l’origine du fameux « se queda », Gerard Piqué est resté très ami avec Neymar, comme beaucoup de tauliers du vestiaire catalan. Dans un entretien accordé à TVE, le défenseur du Barça a confié qu’il souhaite voir l’ancien numéro 11 revenir au bercail, mais il est conscient que ce sera compliqué.

« Évidemment qu’on aimerait qu’il revienne, mais ça ne dépend pas de nous. On laisse ça entre les mains de ceux qui décident et on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Je ne miserais sur aucune des deux options (un départ au Barça ou une année de plus à Paris, NDLR), tout peut arriver », a confié Piqué.

