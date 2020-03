Ivan Rakitic n’est plus vraiment en odeur de sainteté à Barcelone. Le milieu de Croate a perdu sa place dans le onze titulaire, mais pas que, puisque ses prestations sont en plus très critiquées par les supporters. L’été dernier déjà, il était à deux doigts de partir, et un transfert l’été prochain semble inévitable. Ça tombe bien, l’Atlético de Madrid serait très intéressé par l’idée de l’attirer dans ses rangs... Marca dévoile de nouveaux détails sur ce dossier qui sent bon pour les Rojiblancos.

Jeudi 20 février, des intermédiaires se sont réunis avec le milieu de terrain de 31 ans pour lui transmettre les intentions des Colchoneros. Une possibilité qui plaît beaucoup au principal concerné, qui aurait fait de l’Atlético sa première option pour le prochain mercato, alors qu’on avait jusqu’ici parlé de clubs de Serie A comme l’Inter ou la Juventus. Son contrat expire en 2021.