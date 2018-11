Dans un entretien accordé à Goal, Ivan Rakitic s’est à son tour exprimé sur le cas Ousmane Dembélé, qui a été la cible de quelques critiques en Catalogne ces derniers temps, avant d’être décisif lors du choc face à l’Atlético.

« Il n’est pas facile de venir dans le plus grand club du monde et la pression quotidienne qui règne dans une telle équipe ne va pas s’arrêter. Vous devez lui donner du temps. Il a des qualités incroyables et je suis sûr que vous devez fermer les yeux sur un tel joueur (quand il commet des erreurs). Cela vaut la peine pour de tels joueurs car ils ont devant eux une énorme carrière », a lancé le Croate.