Le gardien numéro 2 du FC Barcelone, Jasper Cillessen, victime d’une déchirure à un mollet qu’il a contracté à l’entraînement ce vendredi, sera éloigné des terrains six semaines. Le portier néerlandais, qui est le titulaire habituel en Coupe du Roi, manquera donc les deux chocs contre le Real Madrid en demi-finales du tournoi (aller prévu le 6 février, retour le 27 février).

Ce sera donc Marc-André ter Stegen, le gardien numéro 1, qui gardera les cages lors de ce double Clásico. Et le tout jeune portier Iñaki Peña, 19 ans et formé à la Masia, pourra prendre place sur le banc catalan, lui qui évolue actuellement avec la réserve des Blaugranas.

[INJURY NEWS] In training today the first team player @JasperCillessen tore a muscle in his right calf and he will now be out for around six weeks pic.twitter.com/TXvLXy92i2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 février 2019