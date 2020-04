Les élections présidentielles de 2021 à Barcelone s’annoncent passionnantes. Alors qu’Emili Rousaud semblait avoir les faveurs du clan Bartomeu (ce dernier ne peut pas se représenter), les deux hommes sont récemment partis au clash, ce qui risque de favoriser l’autre candidat principal : Victor Font. Ce dernier peut compter sur le soutien de nombreuses légendes du club comme Xavi, avec pour principale volonté de remettre La Masia au cœur du projet. Mais voilà qu’un nouvel entrant fait son apparition dans la course : le sulfureux Joan Laporta, déjà président du club entre 2003 et 2010, avec deux Ligues des Champions au palmarès notamment.

« C’est un projet qui me passionne. Je réunis des gens et des professionnels de confiance parce qu’il faut voir comment on peut améliorer la situation financière du club. J’aimerais faire une proposition. Le club est dans une situation très précaire en ce moment. [...] C’est préoccupant et il faut présenter un projet sportif qui soit meilleur, et améliorer l’image institutionnelle du club. Je déciderai en fin d’année. Ça me tente de plus en plus, c’est assez avancé », a-t-il lancé à Gol. Plus de dix ans après son départ, l’avocat catalan pourrait donc reprendre les commandes du club !