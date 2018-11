Depuis 2008, deux hommes se partagent les distinctions personnelles : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En dix ans, les deux joueurs ont chacun remporté 5 Ballons d’Or, et se livrent une bataille afin de savoir qui est le meilleur. Et si cette saison, d’autres noms sont annoncés favoris pour le remporter, le duel Ronaldo-Messi fait toujours parler, à l’image d’une déclaration de Juanfran pour la Cadena Ser.

« Pour moi, Messi est le meilleur, je l’ai toujours dit. Cristiano et lui ont des différences marquées, mais Leo en a toujours eu un peu plus. Je le respecte beaucoup, sur le terrain, vous pouvez le frapper et il ne se plaint pas tellement », a ainsi déclaré Juanfran à propos de la concurrence entre les deux monstres du football. Le joueur de l’Atlético Madrid, qui a beaucoup souffert face à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ne s’est donc pas prié pour donner son avis.