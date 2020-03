Ces dernières heures, Junior Firpo, dont les débuts sous le maillot du FC Barcelone ne sont pas exceptionnels, était sous le feu des projecteurs. Mais pas vraiment pour une bonne raison. Le latéral ce serait blessé à la main en faisant du karting, une activité interdite par son club.

Face à la polémique, le joueur a démenti. « Je voudrais vus expliquer que la blessure que j’ai eu à la main gauche a été contractée lors de l’entraînement de jeudi avant le match contre Eibar. Toute autre version ne correspond pas à la réalité », a-t-il posté sur ses réseaux.

Os quería explicar que la leve lesión que he tenido en la mano izquierda me la hice en el entrenamiento del jueves previo al partido contra el Eibar en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Cualquier otra versión no se ajusta a la realidad.

— Junior Firpo (@JuniorFirpo03) March 4, 2020