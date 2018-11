Malcom a marqué les esprits mardi soir, avec une bonne entrée en jeu et un but inscrit lors du match nul entre le Barça et l’Internazionale (1-1). Le Brésilien, ému, avait même les larmes aux yeux sur la pelouse de Giuseppe Meazza. Ernesto Valverde et certains de ses coéquipiers, comme Sergio Busquets, l’ont encensé. Son agent Junior Minguella s’est exprimé à l’antenne de la Cadena COPE.

« Après tant de difficultés, les émotions se libèrent quand tu marques un but comme ça. Malcom a toujours dit qu’il veut rester, il faut mettre fin aux spéculations et profiter du joueur », a-t-il ainsi déclaré.