Ces derniers jours, la presse catalane a fait le point sur la situation de Javier Mascherano. Le milieu de terrain argentin reconverti en défenseur central voulait quitter le FC Barcelone avant même la fin de la saison pour se donner des chances de jouer la Coupe du Monde 2018. Mais avec la blessure de Samuel Umtiti, les Catalans ne l’entendraient pas de cette oreille.

En conférence de presse ce lundi, son entraîneur Ernesto Valverde a été interrogé sur la situation de l’ancien de Liverpool. Il a confié : « Le mercato d’hiver n’est pas encore arrivé et depuis août nous parlons de lui. Quand il arrivera, nous parlerons de ça. Mascherano est un de nos joueurs et nous comptons sur lui. Nous voulons le récupérer bientôt et nous avons beaucoup confiance en lui ». Le message est passé...