Titulaire dans les buts de l’Egypte face à l’Arabie Saoudite ce lundi, Essam El Hadary entre dans l’histoire de la Coupe du Monde.

Le gardien égyptien devient le joueur le plus âgé à participer à un Mondial à 45 ans et 161 jours. Le portier des Pharaons efface le Colombien Faryd Mondragon (43 ans et 3 jours) des tablettes.