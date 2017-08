Comme nous vous l’indiquions sur Foot Mercato, lorsque le joueur brésilien prolongeait avec le FC Barcelone, une prime de fidélité de 26 millions avait été ajoutée à son contrat, pour son père. Si le transfert de la star de la Canarinha vers le PSG traîne, c’est justement pour que cette prime puisse être touchée, puisque si le joueur avait signé avec Paris avant le 31 juillet, le Barça n’aurait pas eu à débourser cette prime.

Et selon Mundo Deportivo, le club va déposer le montant de cette prime chez un notaire. Si Neymar venait à partir, les Catalans estiment qu’ils n’auraient à verser que 6 millions d’euros au père du joueur, puisque la prime s’applique à un contrat de 5 ans et pour l’instant, seul un an est passé. Question de proportionnalité donc.