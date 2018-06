Jeudi dernier, le FC Barcelone annonçait une grande nouvelle : l’intronisation d’Eric Abidal en tant que secrétaire technique du club catalan. L’ancien défenseur des Blaugranas (2007-2013) n’a jamais caché son envie de revenir dans son club de cœur, c’est désormais chose faite. Si son retour au plus proche du club catalan n’est pas une surprise, le rôle qui lui a été confié l’est un peu plus. Il remplace donc Robert Fernandez qui a été un acteur majeur dans l’arrivée de Dembélé ou de Coutinho. Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo tente d’expliquer les raisons qui ont amené le FC Barcelone à lui confier ce rôle capital dans l’organigramme du club catalan.

La principale raison, qui a certainement primé sur toutes les autres, c’est la proximité d’Abidal avec les joueurs et membres du staff du FC Barcelone. Pour avoir évolué au sein du club pendant 6 ans et avoir vécu une histoire particulière (greffe du foie), l’ancien international français a tissé des liens éternels avec certains joueurs comme Lionel Messi. Son rôle premier sera donc de rétablir un contrat avec l’équipe première, car depuis l’épisode Pep Segura qui avait remis la faute sur Piqué lors de la défaite face au Real Madrid en début de saison, les relations entre les joueurs et les hauts dirigeants barcelonais sont loin d’être au beau fixe.