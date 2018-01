Le FC Barcelone semble de plus en plus proche de boucler le transfert de Coutinho, du moins si on se fie à ce que dit la presse catalane. Ainsi, le joueur aurait par exemple décidé de ne plus rejouer avec Liverpool.

La Cadena COPE nous apprend à son tour que le Barça espère pouvoir accélérer le transfert du joueur brésilien en début de semaine prochaine. La radio explique aussi que l’entourage du joueur a confirmé que Coutinho veut absolument rejoindre la Catalogne.