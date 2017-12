La statistique est on ne peut plus révélatrice des grands joueurs et de leur efficacité : Lionel Messi a passé 83% du temps du Clasico Real-Barça (0-3) à… marcher ! La statistique est signée du compte Twitter du FC Barcelone. Le joueur n’a même trottiné que 10% du temps, a couru seulement 5% du match et n’a sprinté que 1,15 % du temps !

Sur l’un de ses sprints, il délivre un caviar à Aleix Vidal pour le troisième but du Barça. Messi a également transformé un penalty. L’efficacité : la marque des grands par excellence.