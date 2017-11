Ce soir, le FC Barcelone s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions à la faveur d’un match nul sur le terrain de la Juventus Turin sur le score de zéro à zéro.

Mais une statistique est sortie ce soir et elle est absolument hallucinante. Marc André ter Stegen, le portier allemand des Blaugranas, a stoppé 23 des 24 derniers tirs cadrés subis par le Barça selon Opta.

96% - Marc-Andre ter Stegen has saved 23 of the last 24 shots on target he has faced for Barcelona in all competitions. Show. pic.twitter.com/S7wzudpXrs

— OptaJose (@OptaJose) 22 novembre 2017