Dimanche, à 16h15, le Camp Nou sera le théâtre de l’un des matches les plus attendus de la scène footballistique européenne. Le Clasico ! Pour la première fois depuis 11 ans, cet affrontement entre le FC Barcelone et le Real Madrid sera sans Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus cet été, ni Lionel Messi, blessé au bras face à Séville et forfait pour trois semaines. Cet après-midi, Ernesto Valverde a publié sa liste pour le Clasico. Outre la Pulga, le Barça sera également privé de Thomas Vermaelen et Samuel Umtiti, également à l’infirmerie.

Le technicien blaugrana a convoqué un groupe de 19 joueurs, dans lequel on retrouve les principales armes offensives du leader de la Liga. En quête de rebond, Ousmane Dembélé aura peut-être l’occasion de prendre part à son premier Clasico, lui qui était resté sur le banc en fin de saison dernière, au Camp Nou (2-2). Philippe Coutinho, Arthur, Luis Suarez, Malcom ou encore Arturo Vidal ne manquent pas à l’appel, tout comme l’autre Français du Barça, Clément Lenglet, qui devrait accompagner Gerard Piqué en défense centrale.

Le groupe du FC Barcelone :

Gardiens : ter Stegen, Cillessen

Défenseurs : Semedo, Pique, Lenglet, Alba, S.Roberto, Chumi

Milieux : Rakitic, Busquets, D.Suarez, Arthur, Coutinho, Rafinha, Vidal

Attaquants : Dembélé, Suarez, Malcom, Munir