Dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des champions, le FC Barcelone se déplace mardi à Milan pour y affronter l’Inter. Un choc du groupe B décisif pour la qualification des deux équipes. Pour ce voyage en Italie, Ernesto Valverde a convoqué un groupe de 22 joueurs.

A noter la présence de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux Malcom. Toujours en délicatesse avec son bras droit, Lionel Messi va bien voyager avec le reste du groupe mais ne possède pas encore l’autorisation du staff médical pour reprendre la compétition.

Squad list for #InterBarça

Leo #Messi travels to Milan without medical discharge

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 novembre 2018