Homme d’un seul club, Lionel Messi porte depuis près de vingt ans les couleurs du FC Barcelone. Une carrière atypique qui aurait pu prendre un tout autre tournant en 2014. Invité de Radio Kanal Barcelona, Jordi Roura, ancien adjoint de Tito Vilanova du côté de la Catalogne, a livré une anecdote touchante à propos du génie argentin.

« Tito Vilanova était dans une période délicate, et il est vrai qu’à cette époque (en avril 2014, ndlr), Lionel Messi n’était pas certain de rester. Ils se sont alors rencontrés et même si je n’étais pas là, je sais qu’ils sont restés plusieurs heures à discuter. À partir de ce moment, Lionel a changé d’avis et a décidé de rester à Barcelone » a-t-il expliqué. Six jours plus tard, Tito Vilanova disparaissait tragiquement des suites d’un cancer de la glande parotide.