Présent au Camp Nou ce dimanche, Philippe Coutinho sera présenté aux supporters du Barça lundi à 13h. L’ancienne star de Liverpool en a profité pour faire passer un message aux supporters du club catalan.

« Salut les fans du Barça ! Je suis enfin arrivé ! C’est un rêve devenu réalité et j’espère vous voir demain. » Nul doute qu’ils devraient être nombreux à répondre à l’appel du nouveau milieu offensif du FCB.

