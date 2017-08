Après Semedo et Deulofeu, le FC Barcelone a enregistré ce lundi l’arrivée d’une troisième recrue à savoir Paulinho. Pour s’attacher les services du Brésilien, les pensionnaires du Camp Nou ont déboursé la somme de 40 millions d’euros. Ce qui a été d’ailleurs très commenté voire même moqué sur les réseaux sociaux.

Pour quitter la Chine et le Guangzhou Evergrande, Paulinho a dû faire un effort financier assure Mundo Deportivo. Le média catalan explique que le joueur a renoncé à 7,5 millions d’euros pour pouvoir jouer au Barça. Le joueur coûtait environ 7 millions d’euros par an au club chinois, une somme que les Blaugranas n’étaient pas disposés à payer. Paulinho a accepté de baisser son salaire pour faciliter son transfert. MD rajoute que le Barça le récompensera financièrement s’il donne satisfaction comme le club l’avait fait avec Fabregas et Mascherano qui avaient fait les mêmes efforts.