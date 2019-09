Depuis qu’Ansu Fati (16 ans) a obtenu la nationalité espagnole, ce dernier suscite multiples débats au FC Barcelone. En effet, la pépite catalane pourrait participer au Mondial U17 avec la sélection espagnole. Un scénario qui n’enchante pas spécialement le Barça qui devrait se passer des services de son ailier gauche pendant au moins trois semaines.

Présent en conférence de presse, le coach des Blaugranas Ernesto Valverde s’est exprimé sur le cas Fati. Et le technicien ibérique s’est montré catégorique sur le sujet. « Ce que j’aimerais avec Ansu Fati, c’est qu’il puisse passer plus de temps avec nous. S’il va avec les U21, il fait partie définitivement des équipes nationales. Si il va avec les U17 non. Nous devons attendre car c’est une décision de la Fédération. Vous cherchez toujours un moyen pour que les choses tournent en votre faveur », a ainsi commenté Valverde.

