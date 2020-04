La pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier a provoqué l’interruption des championnats européens. Particulièrement touchée par le virus, l’Espagne ne déroge malheureusement pas à la règle et la Liga est à l’arrêt depuis plusieurs semaines. Avant la suspension des hostilités, le FC Barcelone occupait la place de leader du championnat avec deux points d’avance sur le Real Madrid.

Mais Quique Setién n’était pas parvenu à ôter tous les doutes qui entouraient sa formation. Interrogé sur son avenir par la chaîne de télévision espagnole TV3, le technicien des Blaugranas a exprimé son désir de poursuivre l’aventure catalane aussi longtemps que possible. « J’ai signé un an et demi avec une option pour une deuxième. Et j’espère remplir ces conditions et même prolonger mon contrat ici, » a ainsi lâché Setién. Reste à savoir si la direction catalane exaucera son souhait...