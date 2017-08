Après la nouvelle claque subie par le FC Barcelone face au Real Madrid lors du match retour de la Supercoupe d’Espagne (0-2), Gerard Piqué a refusé la langue de bois pour décrire la situation de son équipe face à son rival éternel. « Pour la première fois depuis que je suis arrivé ici, le Real Madrid est supérieur à nous », a reconnu le défenseur central espagnol âgé de 30 ans et arrivé au FC Barcelone en 2008 (il était auparavant formé au club avant de s’aventurer à Manchester United).

« Je n’ai jamais senti autant cette supériorité, même lorsque le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions. Nous devons vivre avec la défaite, mais devons rapidement nous lever pour corriger tout ça. Il est clair que le club et l’équipe traversent une période difficile, mais nous devons nous unir pour rebondir », a indiqué Piqué dans des propos relayés par Sport. Le joueur est également revenu sur les déclarations de José Segura après son but contre son camp du match aller, le directeur du football formateur professionnel du Barça avait parlé d’une grossière erreur de Piqué. « Nous avons parlé du sujet et il n’y a pas de problème. Il peut toujours y avoir des interprétations différentes dans les déclarations », a clarifié Piqué.