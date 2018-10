Dimanche soir à 21 heures, l’OM accueillera le PSG pour le Classique du foot français (match à suivre en live commenté sur notre site). Mais plus tôt dans la journée, un autre choc aura lieu en Liga. Le FC Barcelone recevra à 16h15 le Real Madrid pour le fameux Clasico (à suivre aussi sur notre site).

Un match toujours spécial entre les deux têtes de gondole du foot ibérique. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, Cristiano Ronaldo (parti à la Juventus) et Lionel Messi (blessé) ne seront pas sur le pelouse du Camp Nou. Un stade qui comme à l’accoutumée sera paré d’un tifo aux couleurs du drapeau catalan recouvrant toutes les tribunes. On pourra aussi lire le message suivant : "We color football". Le ton est donné !