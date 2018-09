Le Gremio Porto Alegre a plutôt bien géré le départ de son joyau Arthur Melo au FC Barcelone. Si le Barça a déboursé plus de 32 millions d’euros pour s’offrir le prodige brésilien, le club catalan va devoir verser encore de l’argent via plusieurs clauses insérées dans le contrat du joueur. Selon les informations du journaliste brésilien Eduardo Gabardo, reprises par Sport ce vendredi, une première clause pourrait s’activer dès samedi pour le match des Blaugranas face à Bilbao.

Si Arthur démarrait cette rencontre, il atteindrait la barre symbolique des dix matchs joués avec la formation catalane, ce qui débloquerait un premier bonus. Le second concerne les titres remportés par le Barça avec le joueur dans ses rangs. Un autre bonus sera activé pour chaque prolongation du joueur en Catalogne. Si le milieu de terrain se trouve parmi les 55 finalistes de FIFA The Best, cela débloquera automatiquement un autre bonus. Toutes ces clauses pourraient ainsi rapporter jusqu’à 10 millions d’euros au Gremio. Une manne financière non-négligeable...