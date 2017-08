En guerre ouverte avec Neymar et en grande difficulté sur le mercato, le FC Barcelone multiplie les coups durs en cette fin du mois d’août. Et pour ne rien arranger, le club catalan s’est fait pirater dans la nuit ses comptes officiels Facebook et Twitter. Au milieu de la nuit, un message souhaitant la bienvenue à Angel Di Maria est apparu sur le compte twitter du Barça : "Welcome Angel Di Maria to FC Barcelona !" #DiMariaFCB.

Suivi d’un deuxième message deux minutes plus tard : « Bonjour FC Barcelone, c’est le groupe de hackers OurMine. Merci de nous contacter et désolé pour le canular. » Ce groupe de hackers est connu pour avoir déjà piraté de nombreux comptes internet de célébrités. Le Barça a laconiquement publié un message sur les deux réseaux sociaux tôt ce matin pour s’excuser auprès de ses supporters. À 9h, cela n’était toujours pas rétabli. Décidément, quand rien ne va...

Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 août 2017