Arrivé en 2014 au FC Barcelone en provenance de Liverpool, Luis Suárez (33 ans) s’est vite imposé comme un élément indispensable de l’écurie barcelonaise. Alors que le club catalan est à la recherche d’un numéro 9 pour lui succéder dans les prochaines saisons, l’Uruguayen se voit bien continuer l’aventure avec les Blaugranas. En effet, l’attaquant se sent bien chez le leader de la Liga et a confié que si la saison prochaine il jouait un certain nombre de matches, il serait automatiquement prolongé alors que son contrat prend fin en 2021.

« Je suis heureux ici et ma famille aussi. Je suis là où j’ai toujours voulu être et je me sens utile. La décision doit venir du club, ils connaissent mon envie. Je veux continuer, mais cela ne dépend pas de moi, explique l’international de la Céleste dans un entretien accordé à Rac1. Mais il y a aussi l’option qui l’année prochaine si je joue 60% des matches dans lesquels je suis disponible, je prolonge (le contrat). »