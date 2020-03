Le FC Barcelone, comme bon nombre d’autres gros clubs européens, se retrouve en grosse difficulté d’un point de vue financier pendant ce confinement dû à l’épidémie de coronavirus. Le club ne touchera ainsi pas d’argent liés aux droits TV, à la billetterie, au merchandising ni au musée puisque ce dernier, comme les boutiques officielles, sont fermées. Des mesures drastiques vont devoir être prises.

Mais le club pourra au moins compter sur le soutien de ses joueurs. Samedi, la Cadena SER expliquait que les joueurs étaient prêts à baisser leur salaire pendant cette période. Une information désormais confirmée par le quotidien AS, qui indique que les discussions entre la direction et le vestiaire ont déjà démarré et que les deux parties semblent être sur la même longueur d’ondes. Quand on sait que la masse salariale du Barça est colossale, ceci devrait donc représenter des économies de taille...