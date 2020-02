Victime d’une « rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite », comme expliqué dans le communiqué du FC Barcelone, Ousmane Dembélé va être absent au moins six mois ! Un véritable coup dur pour l’international français, qui va donc manquer l’Euro. Et ce samedi, ses coéquipiers ont affiché leur soutien.

Lors de leur entrée sur la pelouse du Camp Nou pour leur match de Liga face à Getafe (24e journée), Lionel Messi et les Blaugranas sont arrivés avec un maillot floqué du nom du Français et de son numéro, le 11. Un geste qui devrait faire plaisir à l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Stade Rennais.

L'hommage des joueurs du FC Barcelone à Ousmane Dembélé Barcelone - Getafe en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 2 pic.twitter.com/EIXnjIir4m — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 15, 2020