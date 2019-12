À 32 ans, Lionel Messi est un joueur que l’on ne présente plus. L’Argentin vient de remporter son sixième Ballon d’Or. Interrogée par le site officiel de La Liga, la Pulga a été questionnée sur divers sujets comme le fait qu’il soit recordman du nombre de buts marqués en Liga (432 réalisations).

« Être le meilleur buteur de l’histoire de la Liga, avec tout ce que signifie le championnat espagnol, est très spécial. La vérité est que c’est l’un des plus beaux records que j’ai ». Et Messi en a beaucoup ! Le footballeur né en 87 a ensuite ajouté : « Aujourd’hui, à chaque fois que j’entre sur un terrain, je suis moins obsédé par le but et plus par le jeu ».