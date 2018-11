Présent lors d’un gala organisé par Marca qui récompensait les meilleurs joueurs de la dernière édition de la Liga, celui qui a été élu meilleur joueur et a terminé meilleur buteur s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité. Il a notamment été interrogé sur le niveau du championnat espagnol, où les 6 équipes de tête se tiennent en seulement 4 points.

« C’est une bonne chose, la Liga est plus compétitive que jamais et tout le monde peut battre tout le monde. C’est une bonne chose pour la Liga, pour les spectateurs et j’espère que ça va continuer comme ça longtemps. J’espère qu’au final on pourra terminer en tête », a lancé la star argentine.