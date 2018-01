Après plus de sept ans passés en Catalogne, Javier Mascherano vient de quitter le FC Barcelone. C’est une page qui se tourne pour les Blaugranas qui perdent un de leurs tauliers. Via Twitter, ses coéquipiers lui ont adressé un message dans une vidéo. Luis Suarez, Gerard Piqué, Andrès Iniesta ou encore Lucas Digne ont tenu à rendre hommage à l’Argentin. C’est également le cas de Lionel Messi.

Coéquipier de Mascherano en club et sélection, Lionel Messi avait une relation particulière avec ce dernier : « je me souviens de tout ce qu’on a réalisé ensemble au club. Bonnes choses et mauvaises choses. On a été très longtemps coéquipier et c’est magnifique de partager tous ces moments avec toi. Je t’envoie un gros câlin et encore une fois je te souhaite le meilleur. On continuera de se voir tous les deux. »