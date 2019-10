À 32 ans, Lionel Messi est un homme et un footballeur épanoui. Le quintuple Ballon d’or est toujours aussi efficace comme le prouve ses 36 buts en Liga la saison dernière et un nouveau Soulier d’or, qu’il a reçu mercredi à Barcelone. Alors que Cristiano Ronaldo a souvent indiqué qu’il aimait se mettre en danger en changeant de Championnat et de club, le numéro 10 barcelonais lui a répondu, estimant pour sa part qu’il ne se voit pas quitter la Catalogne pour un défi à l’étranger.

« Chacun cherche ses objectifs et ses expériences. Je n’ai jamais eu besoin de quitter le meilleur club du monde, Barcelone, où j’aime la ville, j’aime m’entraîner et jouer ici. C’est très complet et j’ai toujours eu un objectif clair dans ce club, explique l’Argentin aux médias présents pour la remise du trophée. Je n’ai pas eu besoin d’aller le chercher ailleurs. »