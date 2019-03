Encore auteur d’une nouvelle prestation XXL hier avec le FC Barcelone, lors de la victoire contre le Betis (4-1), où il a notamment inscrit un triplé, Lionel Messi continue d’écrire un peu plus sa légende à chaque rencontre. Et il a chassé un nouveau record hier, en devenant le joueur du Barça ayant remporté le plus de victoires sous le maillot bleu-et-grenat.

L’Argentin compte désormais 477 victoires en match officiel avec le Barça, en 674 rencontres, devançant Xavi et ses 476 succès. À noter que la Pulga a vaincu 84 des 85 clubs qu’il a rencontré, la seule équipe lui ayant résisté étant l’UDA Gramenet, qui évolue aujourd’hui en division régionale espagnole.

4⃣7⃣7⃣ A new club record for the number of wins in a Barça shirt !

And he does it by scoring a hat-trick !

Messi, you BEAUTY ! pic.twitter.com/pGgBCDCSev

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 mars 2019