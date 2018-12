« Peut-être que je lui manque. J’ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, alors qu’il n’a joué qu’en Espagne. Peut-être que Messi a besoin de moi. En tout cas, plus que moi. Je suis venu en Italie, j’ai accepté de relever ce nouveau défi et ça me plaît. Alors, Leo, pourquoi ne viendrais-tu pas jouer ici en Italie ? J’aimerais qu’il vienne un jour. Qu’il fasse comme moi, qu’il accepte le défi », déclarait Cristiano Ronaldo il y a quelques jours. Une proposition à laquelle a répondu l’Argentin dans une interview accordée à Marca.

En effet, dans un long entretien accordé au média espagnol, Lionel Messi a décliné l’invitation de CR7. « Je n’ai pas besoin de changement. Je suis dans la meilleure équipe du monde. Mes défis, je les renouvelle année après année, je n’ai pas besoin de changer d’équipe ou de championnat pour en avoir. Je suis chez moi dans le meilleur club du monde », a ainsi déclaré la Pulga.