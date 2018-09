Depuis le début de sa carrière, Lionel Messi n’en finit plus d’établir de nouveaux records, comme le nombre de triplés inscrits en Ligue des Champions (8), qu’il a battu mardi dernier, face au PSV Eindhoven (4-0). Aujourd’hui, lors du derby catalan entre le FC Barcelone et Girona pour le compte de la 5e journée Liga, la Pulga pourrait à nouveau inscrire son nom dans l’histoire de ce sport, comme le rapporte Marca.

En effet, l’Argentin va devenir le joueur étranger le plus capé dans l’histoire du championnat espagnol, en jouant son 423e match, alors qu’il en est déjà le meilleur buteur (386 buts). Il dépassera ainsi Daniel Alves (422), après l’avoir égalé la semaine dernière contre la Real Sociedad (victoire 2-1). Et son bilan est tout à fait exceptionnel : 320 victoires, 60 nuls et 37 défaites en 15 saisons chez les Blaugranas ! Il avait disputé son premier match le 16 octobre 2004, sous la houlette de Frank Rijkaard, dans un autre derby, face à l’Espanyol (victoire 1-0), en remplaçant Deco.