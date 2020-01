Souvenez-vous. Cet été, le jeune espoir anglais Louie Barry, âgé de 16 ans, a été au cœur d’un sacré feuilleton entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Les deux formations se sont battues jusqu’au bout pour l’attirer dans leur rang, et c’est finalement le club catalan qui a raflé la mise.

Mais visiblement, l’aventure catalane du milieu de terrain offensif ne se passe pas vraiment bien, puisque selon les informations d’ESPN, il est déjà tout proche de revenir au pays, six mois après son arrivée en provenance de West Bromwich Albion. Le Barça et Aston Villa seraient tout proches de trouver un accord pour son transfert, pour un montant de 1,5 millions d’euros. Il n’a pas réussi à se faire une place avec les U19 barcelonais et rejoindra donc le club de la ville de Birmingham, où il retrouvera Mark Harrison, un de ses formateurs à WBA.