Depuis un peu plus de cinq ans, Luis Suarez fait le bonheur du FC Barcelone. Avec le club catalan, l’attaquant urugayen a trouvé le chemin des filets à 185 reprises toutes compétitions confondues en 260 apparitions (et 97 passes décisives). Et « El Pistolero » s’entend très bien avec son ami Lionel Messi. Dans un entretien accordé au site du club, le joueur de 32 ans est donc revenu sur cette relation si particulière.

« Messi m’a beaucoup aidé dans ma croissance personnelle. Nous avions une affinité depuis le début. De la coexistence est née l’amitié et les moments que j’ai passés avec lui m’ont aussi aidé sur le terrain, a expliqué Luis Suarez avant de poursuivre. Tout le monde sait qu’il est le meilleur joueur du monde. Il l’a prouvé et continue de le prouver jour après jour. »