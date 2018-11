Cette saison, le FC Barcelone peut compter sur des joueurs offensifs de choix. Avec les récents recrutements d’Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ou encore, cet été, de Malcom, le vivier offensif catalan est bien fourni. Seulement, ce dernier, qui avait finalement choisi Barcelone à défaut de l’AS Roma, n’a pourtant disputé que 27 minutes en Liga après 10 journées.

Et pour le déplacement contre le Rayo Vallecano, Ernesto Valverde a tranché. Si Lionel Messi n’est toujours pas de retour dans le groupe, Malcom ne sera pas non plus du voyage. Le Brésilien restera donc à la maison, pour la cinquième fois de la saison. A l’inverse, Ousmane Dembélé, Rafinha ou encore Arturo Vidal sont bien dans le groupe catalan.