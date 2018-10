Mundo Deportivo annonce dans son édition du jour que Malcom (21 ans) a posé un ultimatum au FC Barcelone : soit il joue davantage soit il demande à partir en janvier. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir l’attaquant brésilien sur son compte Instagram. Et pour l’ancien des Girondins de Bordeaux, les choses sont on ne peut plus claires.

« Au sujet d’une information véhiculée en Espagne, je veux rétablir la vérité : je suis venu à Barcelone avec beaucoup d’objectifs et ceux qui me connaissent savent que je suis une personne extrêmement déterminée. Je suis très heureux de toute l’évolution de ma carrière et je sais que, chaque jour qui passe, mes rêves et mes objectifs deviennent un peu plus réalité. Ma famille s’adapte très bien aussi à la ville. Alors, je vais continuer à me battre au maximum pour tout ce que je souhaite réaliser dans ma carrière #viscaelbarça », a-t-il posté, pour mettre un terme aux rumeurs. Mise au point.