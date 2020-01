Titulaire indiscutable au FC Barcelone (23 matches disputés cette saison toutes compétitions sur 24), Marc-André ter Stegen ne va pas pouvoir enchaîner en 2020. Victime d’une tendinopathie au genou droit, le gardien allemand ne jouera pas contre l’Espanyol samedi soir pour le derby (21h, à suivre en direct sur notre site). Et le joueur de 27 ans pourrait manquer d’autres rencontre, à commencer par la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid jeudi prochain.

« Ter Stegen souffre d’un problème au niveau du tendon du genou, nous savions qu’il allait devoir s’arrêter à un moment donné. C’est maintenant et ça aurait pu ne pas l’être. Il sera un peu juste pour le Supercoupe aussi, a lâché son entraîneur Ernesto Valverde en conférence de presse ce vendredi avant d’évoquer le sujet de l’opération. Je ne suis pas médecin, mais on ne m’a pas parlé de ça. On n’en est pas encore là. » En attendant, Neto va avoir l’opportunité de se montrer.