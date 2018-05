Véritable légende vivante au FC Barcelone, Lionel Messi sera-t-il l’homme d’un seul club comme Francesco Totti ou encore Paolo Maldini ? A en croire les déclarations de la Pulga, ce ne sera pas le cas. « En Europe, je ne jouerai que pour Barcelone », a-t-il déclaré lors d’un entretien à El trece.

En effet, s’il ne jouera pour aucun autre club que le FC Barcelone sur le Vieux Continent, le joueur de 30 ans rêve des Newell’s Old Boys, le club de son enfance. « J’ai toujours dit que j’avais envie de jouer en Argentine, mais je ne sais pas si ça se fera. J’ai ça en tête. J’aimerai pouvoir vivre ça, même six mois ou quelques matches. On ne sait jamais. Mon rêve était de jouer au Coloso (stade de Newell’s Old Boys, nldr) quand j’étais enfant. J’allais au stade avec mon père, mes frères, mes amis. Les circonstances de la vie m’ont envoyé ailleurs mais j’ai ce regret. » C’est dit !