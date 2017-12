Depuis le départ de Neymar, le FC Barcelone n’a toujours pas perdu un seul match toutes compétitions confondues. Malgré sa première partie de saison très solide, le club catalan n’oublie pas la star brésilienne, parti rejoindre le Paris Saint-Germain dans un transfert historique. Lionel Messi, en particulier, regrette toujours le départ de l’un des membres de la MSN.

« Bon, Ney... je pense que nous nous sommes tout dit lorsque tu es parti. La vérité, c’est que tu nous manques. Nous voulons continuer à partager les maté (boisson chaude sud-américaine) le matin avec Luis (Suarez) dans le vestiaire, et bien plus de choses. Comme toujours, je te souhaite le meilleur, peu importe où tu vas, et je suis certain que nous nous recroiserons sur le terrain très bientôt. Prends bien soin de toi », a lâché l’international argentin à Sport.