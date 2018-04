Âgé de 30 ans, Lionel Messi continue de faire des merveilles au FC Barcelone. Le week-end dernier encore, la Pulga a revêtu une nouvelle fois son costume de sauveur face au Séville FC. Un héros que les socios blaugranas souhaitent voir en action durant plusieurs années encore. Et ça tombe bien car Messi n’est pas pressé de raccrocher les crampons.

« Cette question est compliquée ! Je ne le sais pas ! J’espère que ce sera dans plusieurs années ! L’envie et la motivation grandissent chaque jour. J’ai encore plusieurs objectifs à atteindre collectivement. En ce moment, je me sens bien, mais je ne sais pas quand je vais arrêter le football. C’est peut-être encore prématuré de parler de ça, même si je sais que ce jour arrivera », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS.