Après Guardiola ou Neymar, c’est cette fois-ci au tour de Lionel Messi de rendre hommage à son coéquipier Andres Iniesta. Après le match qui a sacré le FC Barcelone, la Pulga s’est exprimée sur le départ de l’emblématique milieu catalan.

« Son départ est dommageable pour nous et pour le club. Il mérite de partie comme ça, sur un doublé, même si on aurait préféré qu’il parte avec un triplé. Mais je pense qu’il part de manière impressionnante, et que ce doublé est plus que mérité pour tout ce qu’il nous a donné et au club. Je suis heureux pour lui et je le souhaite le meilleur. » C’est dit !